"Gatúbela queda en pañales", le dicen a Farina por traje de cuero negro que le marca todo

Farina publicó en su cuenta de Instagram una fotografía presumiendo sus atributos al mejor estilo de 'Gatúbela' en el que sale muy sensual con su tremendo cuerpazo y arrasó en redes.

En los últimos días la mujer ha estado compartiendo este tipo de fotos y deja claro qué aún tiene lo suyo.

La publicación le trajo una cantidad de comentarios en los que halagaron su figura y originalidad.

Con esta imagen Farina dio a entender que ha tenido una evolución física, mental y personal, pues en el mensaje posteado escribió: “He crecido, he madurado, he evolucionado como “muchos” humanos. He aprendido a absorber lo positivo que hace eficaz mi crecimiento. Hoy me conozco más y soy mejor que ayer”

La Paisa conserva un tonificado, fino y esbelto cuerpo, un aspecto que más resaltó en la foto.

La poderosa foto de Farina alcanzó los 225.000 me gustas y generó más de 1600 comentarios.