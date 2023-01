Gerard Piqué quiso volver con Shakira mientras estaba con Clara Chía

Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía no dejan de protagonizar los principales portales de noticias de farándula a nivel mundial y es que no es para menos, pues desde que la barranquillera se unió al DJ argentino Bizarrap para hacer la 'Sesión #53', quedó a la vista de muchos cómo era realmente la relación de la artista con el exfutbolista.

En la canción hay una parte que dice: "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques", frase que despertó dudas sobre si Piqué le habría pedido perdón a la artista en algún momento.

Pues al respecto, el reconocido paparazzi Jordi Martín, quien desde hace muchos años ha estado tras la pista de la que fue una pareja feliz en su momento, reveló que Gerard Piqué sí le suplicó a Shakira que regresaran, pero él ya estaba saliendo con la joven Clara Chía.

El periodista dijo esta información basado en una fuente cercana a Shakira quien le aseguró que un mes después de haberse divorciado, es decir, en abril del 2022, él le habría rogado que lo perdonara; sin embargo, la barranquillera ya no quería saber nada de él.

Por otro lado, recordemos que hace poco Jordi Martín brindó una entrevista y reveló cómo es en realidad Gerard Piqué asegurando que es "un niño malcriado, estúpido y engreído".

Jordin Martín dijo: "Al Gerard Piqué no se le conoce fuera a la imagen que puede proyectar Gerard Piqué, es la del futbolista alto, guapo del Barcelona, exitoso, ganador del mundial con España y los que conocemos a Piqué sabemos que es un niño malcriado, estúpido, engreído".

Asimismo, reveló cómo es el español durante sus fiestas en discotecas: "Es un niño que se va a un reservado de una discoteca, coge los cubitos de hielo y los tira a la pista y le da en la cabeza a alguien y se ríe, ese es Gerard Piqué".

