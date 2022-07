Greeicy enamora al mostrar la carita de su hijo Kai más de cerca

Desde que Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres por primera vez de su hijo Kai, la pareja ha compartido varias fotos y videos en sus redes sociales mostrando a su bebé; sin embargo, su carita sigue siendo todo un misterio.

Hace poco la familia completa se fue de paseo a un lugar paradisiaco en el que aprovecharon para desconectarse del mundo y disfrutarse, sin embargo, eso no fue impedimento para que la cantante grabara algunos momentos especiales que vivieron para compartirlos con sus seguidores.

Publicidad

Por ese motivo, hace poco Greeicy mostró en su cuenta personal de Instagram en la que la siguen millones de personas en todo el mundo, un video que comienza mostrando los tiernos labios de su hijo haciendo pucheros, luego se dejó ver disfrutando de la naturaleza con su bebé en brazos y algunos momentos de Mike disfrutando de su paternidad.

Esta filmación enamoró a sus seguidores, pues poco a poco los artistas van mostrando más detalles de Kai, quien con tan solo pocos meses de vida ya ha sido protagonista de los principales portales de noticia de farándula nacional.

Recordemos que en varias oportunidades fanáticos de la pareja les han preguntado los motivos por los que no muestran el rostro completo de Kai, a lo que Mike no dudó en responder y dijo que el hecho de que él y Greeicy sean famosos, no quiere decir que su hijo también lo deba ser.

La publicación de Greeicy se ha robado las miradas de miles de personas quienes no han dudado en dejar sus comentarios: "Uno no puede quererlos más ❤️‍🔥", "Uisch pelaa que cosa más linda , ve", "😍 díganme que no soy la única que muere por conocer a KAI😍😍 y se ve súper hermoso ya casi lo conocemos ya lo muestran más 😍😍❤️❤️ Dios los bendiga hermosa familia", "Que bendición tener una familia 😍 eres afortunada ❤️".

Publicidad

Te puede interesar: