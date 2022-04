Hay rumores de embarazo de Andrea Valdiri; fotos la estarían delatando

Andrea Valdiri es el nombre que más ha sonado en estos últimos meses, desde que se dio a conocer que estaba en una relación amorosa con el creador de contenidos Felipe Saruma .

La hermosa pareja se casó hace algunos días con una fiesta soñada en la cual no escatimaron gastos y disfrutaron al máximo con cada uno de los invitados.

Desde el día del matrimonio comenzó a surgir un fuerte rumor de que Andrea Valdiri podría estar embarazada. Todo comenzó a raíz de una foto que le tomaron de perfil usando uno de sus tres vestidos de la noche y allí se le vio algo de barriga.

Luego, algunos días más tarde, Andrea Valdiri apareció en unas historias de su esposo, Felipe Saruma y allí se le ve la misma barriguita. La recién casada se tira en un momento en el piso de la casa y la blusa se le levanta un poco, con lo cual deja ver su abdomen crecido.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, lo único que se sabe es que están disfrutando de las mieles del amor y tienen una relación espectacular.

Como era de esperarse, la publicación se viralizó y miles de internautas opinaron al respecto: "Con el trago 🥃 que se tomó el día del matrimonio es obviooooooo que no!", "Definitivamente la gente sufre mucho si esta o no está embaraza es la vida de cada quien y la viven como quiera genial si va a tener otro bebé bien x ellos dos hacen bonita pareja", "Ya no se puede uno comer los frijoles con tranquilidad 😂😅", y muchos más.