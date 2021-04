Hija de Alejandra Guzmán dijo que su abuelo y los 'novios' de su mamá la abusaban de niña

Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán , dio unas fuertes declaraciones en un programa de entretenimiento en México . La joven aseguró en una entrevista exclusiva que su abuelo paterno, Enrique Guzmán, la abusaba de niña.

"Me manoseó desde los 5 años. Lo odio y más por todo", dijo la joven entre lágrimas. Además aseguró que es la primera vez que habla del tema, pues pensó que nadie la iba a tomar en serio.

"¿Sabes qué es lo más asqueroso wey? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que hace el abuelito con su nieta porque la quiere y pues a esa edad no tienes idea, no tienes consciencia. Que vuelve normal y qué asco, pero es como que en un momento se siente rico porque te empieza a tocar tus partes íntimas. Por eso me lo callé porque entonces, ¿yo estoy enferma?", dijo.

La joven también reveló que los novios de su mamá también abusaron de ella entre los 5 y 12 años. Al parecer, según declaró la joven, Alejandra Guzmán salía de sus conciertos alcoholizada o bajo el consumo de sustancias y quedaba inconsciente mientras que estos hombres con los que sostenía relaciones aprovechaban la situación para abusar de Frida Sofía.

"Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios a mi mamá, pero no los novios los hombres que entraban", dijo Frida Sofía.

Finalmente, reveló que así perdió la virginidad, "con un hombre del que ni siquiera sé cómo se llama", dijo la joven.

Actualmente, Frida Sofía se encuentra bajo ayuda psicológica por todos los hechos que han rodeado a su familia durante varios años. No obstante, Alejandra Guzmán también se pronunció sobre lo dicho por Frida Sofía asegurando que "no hay por qué echarle más leña al fuego".

El abuelo de Frida Sofía, Enrique Guzmán, solo declaró que su nieta "necesita ayuda psiquiátrica urgente".