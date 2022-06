Hijo de Chespirito y La Chilindrina hicieron las paces; ella participará en bioserie del comediante

Uno de los legados que dejó el reconocido actor y comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, fue su serie televisiva 'El chavo del ocho', la cual fue todo un éxito no sólo en su país natal sino también en toda América latina, gracias a la creatividad de la que estaban cargados sus guiones, y el innegable talento que poseían cada uno de sus personajes, quienes fueron un ingrediente clave para que la receta estuviese completa.

La chilindrina, por ejemplo, fue uno de los personajes más icónicos de la serie; que fue interpretado por la actriz María Antonieta de las Nieves, quien terminó peleando con Chespirito por los derechos del mismo. Infortunadamente, el pleito pasó a términos legales, y la relación profesional y de amistad que ambos artistas habían construido a lo largo de los años, se fue al piso a tal punto que la actriz llegó a declarar que la esposa del comediante, no le pasaba las llamadas, ni le permitía hablar de ninguna manera con ella.

Publicidad

No obstante, dicen que el tiempo todo lo cura, y aunque Roberto Gómez Bolaños no pudo darse por enterado que 'La chilindrina' ya no quería seguir de riña con él, en una rueda de prensa a la que asistió un reconocido medio de comunicación mexicano, la actriz dio a conocer que ella y el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Bolaños Jr, habían hecho las pases, por lo que ahora ella participaría en la bioserie que se está realizando sobre el comediante.

“Quedaron en el pasado los conflictos. Los rencores no sirven para nada, quiero seguir. Sí hubo fricciones, sí hubo ruptura, pero ya se arregló todo. Estamos felices y contentos, quiero que estén a la expectativa de lo que viene”, expresó María Antonieta de las Nieves.