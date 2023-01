Hijo de Shakira desenmascaró a Piqué en programa en vivo: "Yo te he visto"

Milán y Sasha son los hijos de la expareja confirmada por la barranquillera Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué y quienes por medio de las redes sociales se han robado en varias oportunidades las miradas de los internautas al aparecer frente a las cámaras de algunos paparazzi.

Milán es el hijo mayor y quien acompañó hace poco a su papá a una de las transmisiones de su torneo de videojuegos llamado ‘Kings League’, el cual realiza junto a otros creadores de contenido y exfutbolistas.

Durante el video en vivo, el pequeño fue el protagonista, pues sin filtro y con espontaneidad habló de algunas intimidades de su papá Piqué quien intentó callarlo en varias oportunidades para que no contara de más.

Todo comenzó cuando Gerard Piqué aseguró que no había podido dormir bien durante la noche, sin embargo, su pícaro hijo lo desenmascaró y le refutó sus palabras diciendo: "Yo te he visto dormir… te he visto dormir toda la noche".

Ante estas palabras, el exfutbolista solamente soltó la carcajada y le pidió que hiciera "silencio".

Este tema emocionó a los compañeros de Piqué que estaban en el en vivo, quienes le comenzaron a preguntar más sobre el tema esperando que el pequeño contara si Piqué había dormido con alguien, sin embargo, Milán no contó más.

Piqué un poco preocupado por si su hijo contaba intimidades, intentó quitarle el micrófono pero Milán no dejó y simplemente le dijo: "Que no voy a decir nada, podéis confiar en mí".

Por otro lado, recordemos que Shakira sigue siendo tendencia en redes sociales y hace poco comenzó a circular el rumor de que estaría mandando a construir un gran muro para dividir su casa en España de la de sus essuegros, pues al parecer, la relación entre ellos y la artista no es la mejor luego de la polémica separación con el exjugador de fútbol.

