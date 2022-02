Índigo, el hijo de Camilo y Evaluna no llevará el apellido Montaner

Podría decirse que Índigo es el bebé más esperado del año. Aunque sólo hasta su nacimiento sabremos si es niño o niña, todos queremos ser testigos del más mínimo detalle de la llegada del hijo de Evaluna Montaner y Camilo.

Algo que ha llamado la atención últimamente, es que según lo rumoran medios internacionales, Índigo, no llevará el apellido Montaner. ¡Y no!, no es que su abuelo Ricardo Montaner no lo quiera hacer parte de la herencia, sino que legalmente, el apellido que le correspondería es Reglero.

Publicidad

Pues por si no lo sabías, el nombre real del padre de Evaluna no es Ricardo Montaner sino Héctor Eduardo Reglero. Por lo tanto, en el momento en que Camilo y Evaluna decidan registrar a su bebe, el documento dirá Índigo Echeverry Reglero.

Publicidad

Esto, si en el camino no deciden agregarle un segundo nombre, pues según lo expresó Evaluna en una entrevista, en caso de ser niña a ella le gustaría ponerle un segundo nombre, como por ejemplo Mercedes. Aunque este es un tema que aún no ha dialogado seriamente con su esposo.

Publicidad

Si bien, aún no se conoce la fecha exacta del parto; pero todo apunta a que el nuevo integrante de la tribu Montaner, nacería en Abril. Mientras tanto Evaluna no pierde oportunidad para presumir su barriga que cada vez está más grande.

Así lo hizo en la última entrega de los Premios Lo Nuestro , donde junto a su amado, salieron ganadores en diferentes categorías. Camilo como 'mejor artista solista del año', y Evaluna como 'mejor canción del año pop-balada', la cual grabó junto a su padre, su esposo y sus hermanos Mau y Ricky.