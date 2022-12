¿Indirectazo a ANDY Rivera? Publicación de Lina Tejeiro dejó pensando a todos

El cantante Andy Rivera y la actriz Lina Tejeiro son una de la parejas más queridas de la farándula nacional y su separación los ha puesto en la mirada de los seguidores en Instagram.

Las frases, indirectas y comentarios que van y vienen de la cuenta de ambos han abierto las especulaciones de que aún existe algo entre ellos.

Recientemente, Lina Tejeiro publicó una frase que dejó pensado a todos.

"Mi ex fallándole a Anuel porque no me cambió por alguien mejor ni más rico", escribió en una storie.

Sin embargo, ambos han dicho en reiteradas oportunidades que no hay una relación y que solo son buenos amigos.