Una de las mujeres más hermosas que hay en el país sin lugar a dudas en la actriz Lina Tejeiro quien se ha sabido ganar el cariño de millones de personas en todo el mundo por su forma de ser relajada.

La joven es demasiado activa en sus redes sociales en las que publica todo tipo de contenidos, por eso mismo, hace poco escribió una frase en su cuenta personal de Twitter con la que levantó sospechas de una posible indirecta a su expareja, el cantante de música urbana, Andy Rivera .

Allí Lina Tejeiro escribió: "Donde te presuman con orgullo, ahí es, No donde te escondan como gallina robada".

Con esas palabras, la actriz le dio a entender a varios internautas que su relación con Andy no funcionó, al parecer porque él quería mantenerlo en secreto y no contarselo a sus seguidores.

Recordemos que hace algunos días, Lina Tejeiro compartió en su cuenta oficial de YouTube un video en el que su manager Claudia Serrato le hizo una entrevista que conmovió a miles de internautas.

Durante la charla ambas aprovecharon para hablar de Andy y Lina dijo en su momento: "Ay juepucha... Yo a él solo tengo que darle las gracias por el papel que asumió en esta novela. Fue un gran maestro, lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona importante en mi vida pero es una página que hay que pasar, que hay que soltar...".

Continuó: "Realmente hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo de este año intentado, remando tratando de reconstruir", en ese momento su manager dice: "Sí eran los tenis de Andrés", haciendo referencia a los fuertes rumores de que la pareja estaba en Miami .

"Sí queríamos escribir una historia con un final feliz, pero pues a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla pues no lo fuerces. Cuesta entenderlo, pero para recibir hay que soltar y soltar no significa perder" aseguró Lina Tejeiro.