Intérprete de ‘Como duele el frío’ rompe el silencio: "No puedo autorizar que otros la graben"

El tema sobre el nuevo cover de Yina Calderón de la canción 'Como duele el frío' del intérprete José Luis Carrascal no deja de dar de qué hablar, pues en esta oportunidad el artista se pronunció sin pelos en la lengua y aclaró los rumores que hay en las redes sociales.

Por medio de su cuenta personal en Instagram, José Luis Carrascal aclaró que no puede hacer nada al respecto, ya que no tiene autoridad sobre la canción original y solo es el intérprete.

Publicidad

"Buenas tardes, les saluda José Luis Carrascal, en el presente mensaje quiero aclarar a todos mis familiares, amigos, seguidores y en especial a aquellas personas que me han estado escribiendo a través de las redes sociales, con expresiones fuertes y de rechazo, que la canción 'Como duele el frío' no es de mi autoría, solo soy el intérprete original de la misma y, por tanto, no soy quien para autorizar o rechazar que otras personas la graben, pues ese derecho es exclusivo de su autor", comenzó diciendo.

Así mismo, aclaró que respeta lo que los demás hacen: "Respeto el trabajo de los demás interpretes, aun cuando no comparta su forma de transmitir sus ideas al público".

Luego, agradeció el apoyo de sus fans: "Agradezco a todas aquellas personas que me han mostrado su cariño y apoyo, espero seguirlos acompañando muchos años más, llevando un mensaje de amor a través de la música".

Publicidad

Recordemos que hace poco, Yina Calderón se pronunció al respecto y dijo que cuando grabó la canción lo hizo con mucho respeto porque es uno de sus temas favoritos: "En cuanto a este tema que ustedes me envían que escribió el compositor, yo quiero decirle a él que con mucho respeto hicimos el tema, de ninguna manera se alteró la letra, obvio que no, simplemente es un cover como muchos cover que hay en YouTube, como muchos otros artistas lo hacen, que me encanta su tema...".

Te puede interesar:

Trucos para eliminar malos olores de la casa