Isabel Cristina Estrada derrite a fans usando body con las bubis al aire

Isabel Cristina Estrada se ha sabido ganar con el paso del tiempo el corazón de sus millones de seguidores por medio de cada uno de los papeles que ha realizado en diferentes telenovelas nacionales.

Así mismo, la mujer es muy activa en sus redes sociales en las que comparte algunas fotos y videos de su pasión por el ejercicio, algo que se nota bastante en el espectacular físico que tiene.

Hace poco, la actriz se robó las miradas de miles de internautas, al dejar, como ella misma dijo, los tenis a un lado y usar por un rato tacones.

Por medio de su cuenta personal en Instagram , en la que la siguen más de 700 mil personas, la mujer compartió tres fotos bastante llamativas en las que derrocha sensualidad sin límites.

Isabel Cristina Estrada está usando un body de color blanco bastante ajustado el cual tiene un escote muy pronunciado dejando ver sus enormes pechos. El outfit ella lo acompañó de unas botas caña alta con tacón y muchos brillos.

Junto a sus fotos ella escribió: "Colgué las zapatillas de ciclismo y los tennis de correr por un ratico. Y me dolieron mucho los pies con los tacones jaja 🤣🤣 no aguanté nada entaconada. Qué dicen ustedes, ¿me caigo o no me caigo?".

Sus seguidores no se demoraron en dejarle miles de halagos y le pidieron que mostrara un poco más: "Apague y vámonos", "La van a regañar en la casa carajooo!!!! Jajaja muy top", "Mucha ropa para mi gusto", "Que cuerpo tan espectacular", y muchos más.