J Balvin no pudo controlar en un video los movimientos de su bebé que terminó mostrando el rostro

J Balvin es uno de los artistas de música urbana más reconocidos no solo a nivel nacional sino también en el exterior por sus canciones y por las polémicas que levanta por diferentes temas.

Hace poco el cantante compartió en su cuenta personal de Instagram , en la que tiene más de 50 millones de seguidores, un video en el que dejó unas emotivas palabras para todos sus fans quienes tienen diferentes sueños y en especial a los que son papás.

Lo que más llamó la atención de esta filmación, no fue el cantante J Balvin, sino su pequeño hijo Río, a quien tenía en sus brazos.

Desde que nació el primogénito del cantante, fruto de su amor con la modelo Valentina Ferrer , aun no se le conoce el rostro al bebé, es por eso que llamó mucho la atención que en medio del video, el pequeño se movió y se le alcanzó a ver gran parte de su cara.

Las palabras que J Balvin escribió junto a su publicación en la red social fueron "Paz en la tierra, gente, quiero un mejor mundo para mi hijo y para los de ustedes. Ojalá, algún día, quienes tienen ese anhelo de ser padres, puedan cumplir este y más".

Así mismo recordó su pasado y todo lo que ha podido cumplir con su carrera musical "Salí desde Medellín, Colombia…nadie me la daba, me dijeron mil veces que estaba loco, pero YO me la di. Por eso no le bajennnnn, ¡¡¡es posible!!!".