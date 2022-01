Periodista tuvo que salir corriendo en plena transmisión en vivo al enterarse que robaban su casa

Una insólita escena se registró en el momento en que le notificaron a un periodista, que se encontraba en la calle y en plena transmisión en vivo, que un grupo de ladrones irrumpió en su casa y estaban sacando todos los objetos de valor.

Alejandro Pueblas, reportero de Crónica HD, canal de Argentina , se percató de la situación justo en el instante en que presentaba un informe sobre un perro que se había extraviado en la ciudad de Florencio Varela, situada en la provincia de Buenos Aires, el pasado 30 de diciembre.

"Se acaban de entrar a robar a mi casa, me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir, perdonen", dijo el periodista a Esteban Trebucq, su compañero de estudio, en medio de su desesperación e impotencia.

Entretanto, el conductor del noticiero le pidió a Pueblas que diera la dirección de su residencia por privado, pero al ver que tocaba actuar lo más antes posible, el reportero reveló la nomenclatura al aire con la intención de que la ayuda llegara rápido.

Una vez el periodista arribó a su casa, volvió a transmitir en vivo y enseñó cómo quedó su morada: desvalijada, con la persiana y la ventana rota producto de la inseguridad, reflejando imágenes desconsoladoras a sus colegas y espectadores. Por fortuna, ni su esposa ni su hija se encontraban en el lugar .

"Nunca me imaginé esto. Siempre jodo con que voy a narrar mi propia noticia (...) Televisor arrancado, un mueble con las cosas de mi hija, todo revuelto... Dinero, cosas que habían en la nevera", relató Pueblas con gran tristeza.

" Le robaron los ahorros de su vida, y los ahorros de un trabajo representan el sacrifico de muchos años ", agregó Trebucq, quien propuso juntar dinero para recuperar los bienes que le hurtaron a su colega víctima de la delincuencia.

El periodista de Crónica, Alejandro Pueblas, tuvo que dejar un móvil en vivo cuando le entraron a robar a su domicilio. @alepueblasok @ElPeladoCronica @cronica pic.twitter.com/5xEcT6T7hc — BairesNews (@baires_news) December 31, 2021

