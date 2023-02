Jessi Uribe asegura que no le gusta verse flaco: "A mí me luce estar cachetoncito"

Jessi Uribe es sin lugar a dudas uno de los hombres más guapos y queridos que hay en el país y quien gracias a su talento en la música ha logrado mantener su lugar en el mundo artístico y en el corazón de sus miles de seguidores.

El cantante de Bucaramanga hace poco brindó una entrevista para el programa 'La Red' de Caracol Televisión y allí reveló algunos secretos sobre su estado físico y aseguró que no le gusta verse flaco.

Jessi Uribe dijo: "Nunca he querido verme delgado. Nunca ha estado en mi mente, siempre me gusta verme grande, yo creo que hay personas que no nacemos pa’ vernos flacos, a mí me luce estar cachetoncito".

Asimismo, el cantante de música popular contó que la estrategia que usa para controlar su peso es el ayuno, ya que debido a sus presentaciones musicales hace bastante cardio y dura tiempos largos sin comer, sobre todo harinas.

Por otro lado, recordemos que hace poco Jessi Uribe se casó con su colega Paola Jara en una boda soñada.

Luego de varios meses, los seguidores de la pareja les han preguntado en algunas oportunidades si hay planes de tener bebés, aunque Jessi ya es papá de 4 hijos con su exesposa, Paola aún no es mamá.

Pues respecto a este tema, el cantante hace poco despertó los rumores de que posiblemente en un futuro cercano se conviertan en papás. Un internauta le preguntó: “¿Es verdad que Paola Jara está embarazada?", a lo que él no dudó en contestar y con una sonrisa mencionó: “Ojalá, ojalá”.

Esta respuesta despertó aún más los rumores de los seguidores de la pareja de un posible embarazo y solo nos queda esperar a que ellos confirmen o desmientan lo que se está diciendo al respecto.

