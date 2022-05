Jessica Cediel cuenta que está soltera y fans le preguntan a dónde deben mandar la hoja de vida

Para nadie es un secreto que Jessica Cediel es una de las mujeres más hermosas que hay en Colombia y con su sensualidad se roba las miradas de miles de internautas.

La presentadora es una usuaria muy activa en las redes sociales, en las que suele compartir su vida personal y algunos momentos de su trabajo.

Hace poco, Jessica Cediel compartió un corto video con el que dejó 'chorreando baba' a más de un seguidor al posar para la cámara muy sexy,usando lo que parece ser una ropa interior negra y unas botas caña alta de cuero que suben hasta sus piernas.

Allí, mientras está sentada en un mueble color gris, ella mueve su pelo al ritmo de la canción 'Provenza' de Karol G.

Pero eso no fue lo que se robó las miradas de miles de internautas, pues la joven presentadora escribió junto a su video: "Taba con alguien pero ya estoy free… 🔛🖤🫠🎼".

Con ese mensaje, miles de usuarios opinan que Jessica Cediel estaría soltera y en busca de una persona que la acompañe en su vida, motivo por el que le llegaron comentarios preguntándole a dónde mandaban su hoja de vida.

Hasta el momento su filmación tiene más de 200 mil me gusta y miles de comentarios como: "Hermosaaaa mi bella jessi", "No pareces de 40. 😮😮 Diosa cediel 🔥", "Hoy no duermo 😍", "Que bella y rica tentación 😋", y muchos más.