Jessica Cediel hizo temblar las redes con provocativo sostén que le apretaba sus atributos

Mientras interactuaba con sus seguidores en Instagram, Jessica Cediel llevó puesto un sostén que le apretaba sus bellos y enormes atributos femeninos.

La atractiva presentadora colombiana, famosa por su belleza y profesionalismo, demostró estar más regia que nunca y enamoró a sus fieles admiradores en esta red social.

A través de una galería compuesta por cuatro fotografías, Jessica les pidió a sus seguidores que eligieran con que peinado se veía mejor.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su imponente y seductora delantera. “Strong is the new pretty (la fuerza es la nueva belleza) ¿Cómo prefieren el cabello suelto o con trenza?”, escribió en la publicación que desencadenó una serie de buenos comentarios a su favor.

Sus más de 8 millones de seguidores, no dejaron pasar la oportunidad para escribirle y pedirle que siguiera subiendo esa clase de contenido ‘hot’.

Publicidad

“como sea te ves súper bien”, “preciosa y muy sexy”, “eres perfecta”, “si te pudiera tener, no me importa como estés peinada”, esos fueron algunos de los elogios que le dejaron.