Jessica Cediel no se dejó y le respondió a los detractores de uno de sus bailes

La modelo y presentadora Jessica Cediel es muy activa en las redes sociales. De hecho a través de su cuenta oficial de Instagram , la mujer suele compartir con su comunidad de casi 10 millones de seguidores lo que suele hacer en su día día, así como tips y diferentes actividades que la hacen feliz como por ejemplo bailar.

Publicidad



Hace algunos días la modelo publicó un video en el que aparece bailando usando una blusa corta color negro de tiritas y un jean. En el clip Cediel movió sus caderas de diferentes maneras, sin parar, al ritmo de la música. Con lo que ella no contaba era que su post la iba a convertir en blanco de críticas que le llovieron a través de los comentarios.

“Ella es divina pero ese baile no le queda bien! No se ve delicada para nada… 😮”, “Que le enseñen a bailar”, “Yo cuando me duele el estómago”, le escribieron algunos internautas

Publicidad



Sin embargo, lo que no esperaban los internautas es que Jessica Cediel reaccionara a los juzgamientos y buscara la manera de manifestarse al respecto. ¡Y pues sí!, la presentadora ha respondido a dichos mensajes manifestando que no le afecta lo que otras personas digan sobre ella, en especial si no son sus seguidores y solo se interesan por resaltar lo negativo.

Fue así entonces como la reacción de la bellísima modelo de 40 años, generó que algunos de sus fanáticos alzaran su voz y la defendieran ante sus detractores. Además le enviaron mensajes de ánimo y apoyo.