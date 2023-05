Jessica Cediel reaparece con extremo cambio físico tras tratamiento médico: “Estoy súper delgadita”

Jessica Cediel es una de las mujeres más lindas de Colombia , en algún momento se consideraba que tenía la mejor cola del país, convirtiéndose en una de las mujeres más seguidas, lastimosamente comenzó a sufrir de biopolímeros en sus glúteos, un problema latente que afecta a muchas mujeres prácticamente de por vida.

La presentadora ha luchado durante años para combatir estos problemas derivados de tratamientos estéticos que en algún momento fueron muy famosos y que tienen a muchas figuras de la farándula padeciendo todo un infierno.

Es por esto que la modelo estuvo un gran tiempo perdida de los reflectores, incluso se fue a vivir a Estados Unidos buscando otros horizontes, volviéndose común que pase amplios periodos de tiempo lejos de las redes sociales.

Pues bien, hace algunos días reapareció y llamó la atención de todos sus seguidores, pues volvió con un acento un poco diferente, parecido al costeño y hablando en inglés. Además, contó que se siente regia ya que está en algunos tratamientos para mejorar su salud y sus hábitos alimenticios.

Publicidad

“Quería compartirles, que estoy muy feliz, muy contenta, yo sé que he estado perdida. Pero estoy viviendo, mi amor, estoy viviendo. Hay una vida aparte de las redes sociales; es la vida real”, dijo Cediel en sus historias de Instagram.

Así mismo, insistió en sentirse feliz y guapa, pues según ella está haciendo un programa de renovación celular y de regeneración del intestino, por lo que dijo: “Les tengo que confesar que me he adelgazado mucho. Estoy ‘superdelgadita’. Los que me conocen, que saben que soy proporcionada, pero delgadita, estoy más delgadita. Algo que estoy mejorando con ejercicio, pero me siento ‘supersaludable’…”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue la actitud de Jessica, un tanto extraña, combinando el español con el inglés, con la idea de que ella tiene seguidores que no son solamente latinos, sino que también hablan inglés, un argumento que no convence del todo.

Publicidad

Te puede interesar: Señales para identificar que ya te estás poniendo viejo