Jessica Cediel respondió a los que le preguntan por qué está soltera

Jessica Cediel siempre está en boca de todos por diferentes motivos. Hace poco le contó a sus seguidores que decidió congelar sus óvulos para ser mamá en un futuro y ahora despejó toda duda del por qué esta soltera.

Por medio de un posteo en su cuenta personal de Instagram , la presentadora aclaró todas las dudas de sus seguidores y explico a detalle la situación que vive "decido estar soltera por ahora porque me estoy guardando para mi futura pareja. Ese hombre que Dios tiene destinado para mi😍 Obviamente hay ofertas, gente linda, pretendientes. Pero prefiero estar quieta y esperar".

Así mismo contó que en algunas oportunidades no sabe llevar la soledad "Y no es del todo fácil… hay días de días; hay días en los que estoy tranquila, otros en donde humanamente extraño demasiado a esa pareja. 😒 Pero al final entiendo que el plan de Dios es perfecto. Y me apego a ÉL y a su voluntad. 😇🙌".

"Mientras tanto sigo preparándome, sanándome y disfrutando de todas las bondades de esta etapa de mi vida. Luchando por mis sueños y por mi familia y por ser TODOS los días la MEJOR versión de mi misma. Tanto personalmente, como espiritualmente y físicamente.", concluyó la presentadora quien expresó haber dejado claro el tema sobre su soltería.

"Eres lo máximo en belleza preciosa Dama", "🙌identificada contigo y tu palabra me llego al ❤️Dios te bendiga eres una mujer muy virtuosa❤️", "Preciosa y maravillosa mujer ", son algunos de los mensajes que recibió de sus fans.