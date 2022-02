Jessica Cediel se confesó y respondió si abriría una cuenta de OnlyFans

Jessica Cediel es una de las mujeres más hermosas que hay en la farándula colombiana y es muy activa en sus redes sociales en las que suele hablar mucho de su vida privada.

Hace poco y por medio de la dinámica del cajón de preguntas, la presentadora aprovechó para 'echar rulo' con sus millones de seguidores, a quienes les respondió varias dudas que tenían acerca de ella.

Para comenzar con su video se ve a Jessica Cediel disfrutar de la compañía de su gato, quien se le subió a las piernas mientras ella comenzaba a responder la primera pregunta, de si tendría en algún momento alguna cuenta de OnlyFans , a lo que ella respondió: "Jamás lo haría, respeto muchísimo a todas las personas que lo hacen, que lo tienen, que lo usan, pero en mi caso no lo haría, no tengo la necesidad, no me gusta".

Así mismo, uno de sus seguidores le pregunto que si en algún momento iría a algún reality show y Jessica Cediel fue muy contundente con su respuesta: "No. Siempre me lo han propuesto a lo largo de mi carrera, de hecho hace poco me propusieron un reality tanto para Estados Unidos como para México como participante pero no. Como conductora lo máximo pero como participante no".

Para finalizar con sus preguntas, la presentadora sacó a muchos de la duda de si tenía a alguna pareja en la actualidad y ella dijo que tenía algunos 'arrocitos en bajo', pero que nada era serio ya que ella debía elegir muy bien.