Jhonny Rivera se divirtió con su agrupación musical al hacer un reto viral de TikTok

El cantante de música popular, Jhonny Rivera , sorprendió a sus más de 2.7 millones de seguidores luego de compartir un reto viral de TikTok que ha tenido gran acogida y que hizo junto a su agrupación Los Porteños.

El intérprete de 'Empecemos de cero' apareció sentando en unas escaleras al lado de sus músicos, con quienes llevó a cabo esta tendencia, la cual consiste en que cada uno de los participantes entone el principio de la canción 'Bad romance' de Lady Gaga .

Lo divertido de este reto es que tanto Jhonny Rivera como su agrupación mostraron su lado más sincero, pues algunos de ellos no sabían cantar, ni mucho menos pronunciar el inglés ya que, inclusive, decían 'Perro bien' en vez del nombre real del éxito de la estadounidense.

En el clip, que dura alrededor de 50 segundos, las risas entre el artista de música popular y Los Porteños no faltaron a raíz de que, a medida que avanzaban con el reto, cada vez hacían más gracioso el momento.

El post ya cuenta con más de 587 mil reproducciones, alrededor de 34 mil me gusta y cerca de 1.255 comentarios en los que seguidores de Jhonny aclamaron su intención y esa faceta entretenida que ha mostrado últimamente en sus redes sociales .

"Me reí... me hicieron el rato", ¿Qué es esto? Desafinados, la voz no tiene color, melismas. Hoy no se llaman jajaja", "Los mejores junto al mejor y más bello", "No puedo de la risa", "Qué chévere", son algunos de las reacciones.