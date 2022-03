Jhonny Rivera sufrió grave accidente en la moto que se compró de cumpleaños

El pasado 23 de febrero el cantante de música popular Jhonny Rivera festejó sus 48 años y como parte de la celebración se hizo un 'humilde' regalo de cumpleaños de nada más y nada menos que de $120 millones. Se trata de una motocicleta que dice que siempre había deseado tener.

"Yo siempre he sido motero, a mí me ha gustado mucho este cuento y tenía un gran sueño: quería tener una moto de estas. Por fin, de regalo de cumpleaños, yo creo que muy merecida, aquí la tengo. Está de locos", le contó el cantante a sus seguidores a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Publicidad

En dicho video, 'Don Jhonny' como muchos le dicen por respeto, aprovechó la ocasión para agradecerle a todos los amantes de su música por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera, pues él es consciente que poderse dar esos gustos es fruto de una relación estable y recíproca de su público, que finalmente son los que compran las boletas de sus conciertos y escuchan sus canciones.

Publicidad

"Todo lo que tengo, desde el cepillo de dientes en adelante, se los debo a ustedes por el apoyo que me brindan y este es un sueño más que se cumple gracias a ustedes", añadió.

Sin embargo dicen que lo bueno dura poco y la alegría de estrenar motocicleta fue corta, pues según lo contó Rivera en su cuenta de Instagram, el mismo día que le entregaron la moto, en la ciudad de Bogotá, sufrió un accidente mientras se dirigía hacia su casa en la ciudad de Pereira

Publicidad

"Entrando a Pereira, en una recta, había un policía acostado y ahí adelante iba un carro, pero yo no iba a bajar velocidad porque la moto divinamente pasa el policía sin sufrir, porque ella amortigua muy bien; entonces me cambió al otro carril y el carro se pasa también de carril para voltear, no miró el espejo. Él dice que puso la direccional pero yo no la vi y tenga, le di por detrás durísimo" contó el cantante tanto en sus historias de Instagram, como en diálogo con medios.

Publicidad

Por suerte, a Jhonny no le pasó nada grave, sin embargo recientemente subió un video a redes, en el que muestra el morado que le quedó tras el accidente y reconoce que, aumque no había querido hablar mucho del tema, fue realmente grave.