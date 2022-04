Jim Carrey deja en shock a sus fanáticos tras anunciar su retiro de la actuación

El reconocido y talentoso actor Jim Carrey sorprendió a todos los asistentes de el lanzamiento de la película animada Sonic , con el anuncio espontáneo de su retiro de la actuación.

El protagonista de películas tan conocidas y exitosas como 'la máscara', 'si señor', y 'mentiroso, mentiroso', hizo la revelación en medio de una entrevista que le concedió a la presentadora Kit Hoover, de Hollywood Access. Ahí, la mujer le insinuó que podría participar en la película autobiográfica de Dolly Parton, a lo que el actor respondió que era un halago que pensaran en él, pero no lo haría, pues vendría su retiro definitivo.

“Es una cosa encantadora, pero me voy a retirar”, expresó el actor, dejando a todos atónitos con la noticia.

La presentadora quien parecía un poco incrédula con lo que acababa de escuchar, le inquirió a Carrey que si lo que acaba de decir era en serio o simplemente lo decía en broma, a lo que Jim no dudó en responder que era algo en serio y que sólo se echaría para atrás si se tratara de una propuesta realmente fuera de serie.

“Estoy siendo bastante serio. Bueno, depende, si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta de oro que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso”. dijo Jim, quien al mismo tiempo aseguró que era muy consciente de que su decisión no es algo usual en la industria.

“Esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: Ya tuve suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”. puntualizó.