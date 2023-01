Joaquín Guiller estuvo a punto de ser baleado en su propio carro

El reconocido cantante de música popular Joaquín Guiller reveló recientemente que hace unos meses vivió 'el susto de su vida' y en el que su vida estaba completamente en peligro.

Según reveló el artista en diálogo con La Kalle, todo ocurrió en medio de la gira de conciertos de Ana Gabriel en Colombia.

Pues a Guiller le tocó acompañar en tarima el concierto en Cali de la artista mexicana, razón por la que el cantante se trasladó junto a sus músicos y equipo de trabajo hasta esta ciudad en la que al llegar al aeropuerto y de camino al hotel decidieron hacer una parada en un restaurante para almorzar.

Según el relato de Joaco, como también es conocido el talentoso artista, luego de una hora salieron del restaurante y se dirigieron hacia la camioneta para continuar su caminos; sin embargo, todo se alteró en momentos en que el cantante se fue a subir l carro y descubrió a un hombre armado.

"Me fui a subir por el lado del copiloto cuando veo a un tipo escondido en la parte de atrás de la camioneta que estaba con una pistola y la comienza como a montar; pero el tipo se embolata, como que se le enreda el arma y sigue ahí bregando", cuenta Joaquín Guiller a Kallejiando.

El cantante recuerda que mientras veía al hombre tratar de desenfundar el arma, pasaron varios pensamientos por su cabeza como "Si yo vivo en Medellín por qué se viene hasta Cali a matarme?".

Dice que también pensó en reírse y avisar que había un tipo con un arma que no lograba engatillar, o tal vez enfrentarlo; pero definitivamente su instinto de protección lo llevó a decidirse por salir corriendo.

"Yo solamente esperaba el quemón en la espalda y yo agachando la cabeza porque pensaba: 'si me dispara, que no me pegue en la cabeza'", cuenta el cantante de música popular.

Según lo que le cuentan sus compañeros de la agrupación musical, el hombre alcanzó a asomarse a la parte delantera de la camioneta y puntó hacía Joaquín Guiller para luego salir corriendo detrás de él; sin embargo, unas cuadras más adelante desapareció y se desconoce su rastro.

El cantante, luego de correr y soltar una maleta que llevaba junto a él para que le permitiera tomar mayor velocidad, decidió parar y al voltear a mirar ya no lo estaba persiguiendo nadie.

En diálogo con Kllejiando dice que al regresar no había rastro del delincuente y que "lo único que había era toda la gente del restaurante afuera chismoseando".

Después de pensar con calma la situación, Joaquin deduce que el hombre armado posiblemente no lo quería matar sino que su objetivo era robarle un lujoso y costoso reloj que portaba.

Por fortuna el hecho no pasó a mayores, Joaquín no perdió sus pertenencias y, sin duda, quedó en su mente como 'El susto de la vida'.

