Las infidelidades son un tema muy complicado por el que nadie quiere pasar; sin embargo, suelen ser más comunes de lo que uno cree. Nadie está preparado para estas situaciones, por ende, hasta no pasar por alguna infidelidad no se sabe que reacción se desencadene.

Respecto a esto se conoció un video que se ha viralizado en internet, ya que sus protagonistas son la reconocida actriz Johanna Fadul y su esposo el también actor Juanse Quintero , los cuales son una de las relaciones más famosas de la farándula colombiana.

Esta pareja lleva más de 19 años de relación, empezando su amorío en el año 2013; contrajeron matrimonio en 2015 y desde ese momento han destacado por demostrar su amor en las redes sociales , mostrándose como una pareja muy fuerte y ejemplar.

El video en cuestión muestra una situación graciosa que pasaron cuando el actor grabó un carro que se encontraba parqueado, el cual estaba muy rayado. Quintero comentó mientras grababa: “Vea, no le monten canchos a la mujer, vea como volvieron ese carro”.

Seguido a esto, la actriz en compañía de algunos amigos se acercó al actor y le dijo: “¡pórtese mal oyó! y le rayo el carro a la moza”. El comentario provocó la risa de todos, sobre todo de Juanse, que le dijo que “menos mal es al carro de la moza y no al mío”.

Como era de esperarse, los internautas no dejaron pasar desapercibido el cómico momento, dejando cientos de comentarios en las redes, unos apoyando lo dicho por la actriz y otros criticando ese tipo de reacciones.

Algunos de los mensajes fueron: “Yo no hago nada, solo acepto y me alejo si a uno lo quieren no lo quieren”, “La moza tiene menos culpa que el marido que es quien debe lealtad”, “Llegamos al nivel que ustedes nos hacen llegar”, “Yo no haría eso lo mejor es dejar ir a la persona y que cada uno siga con su vida”.

