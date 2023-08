Gerard Piqué se habría metido en la relación de Clara Chía

Un nuevo escándalo involucra la relación de Gerard Piqué y Clara Chía y es que el reconocido paparazzi Jordi Martín reveló que el exfutbolista se habría metido en la relación de su actual pareja con su exnovio, motivo por el que ese romance terminó.

Según el periodista, Gerard Piqué, quien era el jefe de la joven en ese momento, la iba a visitar en algunas oportunidades a su casa, situación que habría hecho molestar al novio de entonces de Clara y por eso se habría acabado esa relación.

Estos rumores comenzaron a tomar mucha más fuerza durante los últimos días y los internautas comenzaron a asegurar que era una relación de 'Felices los 4', pues Piqué estaba aun con Shakira y Clara con su pareja.

Por el momento, el deportista y la joven estudiante viven las mieles del amor y ponen en práctica la reconocida frase que dice 'lo pasado pisado', pues se les ve muy felices, tanto es así que hace algún tiempo comenzaron a sonar los rumores de que estarían pensando en comprometerse.

Por otro lado, Shakira sigue disfrutando de su soltería y enviando indirectas a su expareja y nueva novia Clara Chía.

Por ese motivo, compartió un video en su Instagram que causó un gran revuelo, pues allí se vio a la barranquillera usando unos tacones algo extraños y vestida completamente de negro. Mientras pasaba el trapero de un lado a otro, Shakira estaba cantando el tema llamado 'I might kill my ex' lo que traducido en español dice 'Podría matar a mi ex'.

'Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí?. Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que solo', dice un pequeño fragmento de la canción.

