Juanes INDIGNADO por plagio de su canción en España

El cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, denunció este sábado la utilización indebida de su conocida canción ‘A Dios Le Pido’ como parte de una campaña electoral de un partido político de extrema derecha español.

Se trata del partido político de derecha Vox y la canción conocida como ‘A Vox le pido’. Cabe aclarar que, la canción fue manipulada y reescrita por una seguidora del partido y no hace parte de la propaganda oficial de la campaña, sin embargo, el partido publicó un tuit manifestando que desean contactar a la cantante para hacer ‘A Vox le pido’ su himno oficial.

Por su lado, Juanes pmanifestó que en ningún momento dio autorización para que se utilizara su canción y explicó que se siente profundamente indignado y triste por este hecho “Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción "A Dios le Pido", con el fin de hacer campaña política. Pido a todas las personas involucradas dejen de difundir el video y respetan la creación artística original, que como saben está protegida por las leyes de propiedad intelectual a nivel mundial. Me reservo ejercer todos los derechos que las leyes me otorgan para que se respeta la integridad de mi canción”, dijo el artista.

“Que mis hijos se despierten con un gobierno muy decente. Yo a Vox le pido que mi arte no se muera censurado por la izquierda. Yo a Vox le pido que derrotes al marxismo y no regrese más a mi tierra”, dice la canción, que llama “Sanchijuelo” al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y retrata a Santiago Abascal, presidente de Vox, como un héroe de Juego de Tronos y de la película 300.

