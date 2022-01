Juanes se despacha contra las redes sociales: “Estoy mamado de pensar a diario qué me invento”

En compañía de su esposa Karen Martínez, Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido por su nombre artístico ' Juanes ', se despachó contra las redes sociales con un particular video que compartió en su perfil de Instagram.

Tal como se refleja en el clip posteado, el intérprete de 'A Dios le pido' manifestó, con un tono jocoso, el profundo fastidio que le tiene a las diferentes plataformas digitales que utilizan la mayoría de las personas y que invaden todos los rincones del mundo.

"El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. O sea, no es que yo odie las redes sociales porque yo a la gente no la odio. Odio las redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer ", justificó.

Entretanto, mientras compartía una cena con su pareja, Juanes indicó que en cambio a ella (Karen Martínez) y a sus hijos sí les gustan las redes sociales; aunque confesó que de vez en cuando le gusta chismosear .

"Pues claro, es todo el día lo mismo: yo diciendo, qué mier.. me invento (...) no, estoy mamado de esto, no quiero inventarme nada más. Me vale ver.. las pu... redes sociales", reveló Juan Esteban Aristizábal.

El video compartido en dicha plataforma en la que el antioqueño tiene más de 4.3 millones de seguidores, ya acumula alrededor de 679 mil reproducciones, cerca de 57 mil likes y aproximadamente 3.000 comentarios, atrayendo la atención de diferentes celebridades como Mike Bahía, Guaynaa, Alejandro Sanz, entre otros, que reaccionaron a la publicación.