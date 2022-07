Juliana Calderón opina del reciente video de La Jessu en el que habla de superación física

La empresaria de keratinas Juliana Calderón de nuevo vuelve a estar en diferentes portales de chismes debido a lo que dijo hace poco respecto a un video que publicó La Jessu en el que habla de superación física.

La joven hizo en su cuenta personal de Instagram la dinámica de preguntas y respuestas y allí un usuario le escribió: "¿Qué opinas de La Jessu en su video de superación física, sí está operada?", a lo que Juliana Calderón dijo: "Bueno, ¿qué opino del video?, la verdad no lo he visto, pero si es de superación física... Me parece una doble moral increíble de una persona que se ha operado".

La joven continuó hablando al respecto: "Es como yo decirles 'ámense como son', si llevo dos lipos y una bariátrica, estoy siendo de doble moral porque yo no me estoy amando como soy, me tuve que operar para sentirme mejor, entonces con qué moral voy a decirles ámense como son".

"O esta, me adelgazó tal producto, me hice tal producto, fue el mejor. No bebé, uno no tiene que engañar a la gente, uno tiene que ser realista con las cosas", finalizó diciendo Juliana Calderón.

Recordemos que la empresaria de keratinas decidió hace poco pasar por el quirófano para realizarse una operación y así ser un poco más delgada. Por medio de su Instagram la empresaria contó el procedimiento que se mandó a realizar y además reveló cuánto le valió.

En un video Juliana dijo: "Me operé, la gente dirá 'qué te operaste, si tú tienes muchas lipos, muchas bichectomías, muchas cosas', no me operé nada de eso, me hice una manga gástrica", en ese momento la joven muestra su estómago inflamado. "Tome la decisión porque yo no soy juiciosa con fajas, ni con la alimentación, no soy juiciosa con nada, mi hermana me ha regalado miles de fajas y nunca me he puesto una".

Así mismo, la empresaria aprovechó para contar que ha sido una operación bastante dolorosa a su parecer: "Ha sido muy duro, es una cirugía muy dura, para el que se la vaya a hacer es muy dura... Me dejaron hospitalizada, porque de todas las cirugías que me he hecho, se los puedo asegurar que esta es la cirugía más dolorosa que he tenido en mi vida, pensé que era la más suavecita que iba a ser, pero no".

Para finalizar, la joven reveló cuánto le valió realizarse la cirugía en una clínica privada: "Mucha gente se inventa cosas como que me adelgazó tal producto, yo si quiero contarles la realidad, me hice la manga gástrica, me valió $18 millones de pesos".