Juliana Galvis confiesa delicado trauma que tuvo con su peso: "Me envicié con el ejercicio"

Juliana Galvis es una de las mujeres más hermosas que hay en Colombia y en cada una de las producciones en las que ha trabajado han sido todo un éxito.

La artista suele ser muy abierta en sus redes sociales y contar algunos aspectos de su vida, pero lo que muchos quizá no sabían, es que hubo una etapa de su vida en la que se obsesionó con su peso.

Publicidad

Juliana Galvis brindó una entrevista al programa 'La Red' de Caracol Televisión, y allí contó muchas cosas y aprovechó para dejar una enseñanza.

En una parte de la charla ella dijo: "Me envicié un poco con el ejercicio y la vida saludable y empecé a hacer muchísimo ejercicio y a comer solo las cosas que tenía que comer. La fruta a tal hora, las verduras y muy poca fruta… Un video muy aburrido".

Publicidad

Continuó contando: "Primero, tenía que hacer sí o sí ejercicio absolutamente todos los días, de lunes a domingo, no me importaba el horario... Llegué a un punto tan angustiante que empecé a pesar la comida, respeto a la gente que lo hace, pero era como: el arroz debe ser como el puño de la mano, eso para mí hoy en día es como un referente que quiero olvidar...".

La actriz contó que su obsesión llego a tal punto que ella se quería ver marcada a como fuera lugar: "Todo el día miraba si tenía los cuadritos hechos y que mi pierna no tuviera celulitis ni grasa. Mi obsesión llegó hasta un punto inmanejable, pero que mamera no aceptarte. Pensar en que si te comes un chocolate no vas a estar bien o te vas a engordar. Eso realmente me pasó".

Publicidad

En un momento de su vida, su familia se dio cuenta de todo lo que le estaba pasando y la quisieron ayudar: "La gente que más te ama no te dice las cosas por envidiosa. Me decían que estaba muy flaca o me criticaban por ser tan estricta con lo que comía. Yo solo decía: Ay, qué lora".

Después de quedar embarazada, su vida le dio un giro y se terminó dando cuenta que todo lo que estaba haciendo no era bueno para su salud y menos ahora que iba a tener a una hija: "Llegó mi hija a cambiar esta moda que había llegado a mi vida y me estaba enloqueciendo un poco. Ahora me como una empanada si quiero, o una ensalada también. Ahora oigo mi cuerpo no porque estoy pensando que tengo que ser súper saludable".