Justin Bieber canceló varios de sus conciertos por preocupantes quebrantos de salud

El cantante canadiense Justin Bieber, publicó en sus diferentes redes sociales , un video en el que anuncia que tendrá que cancelar sus próximos tres conciertos, que se llevarían a cabo en Toronto y en Washintong, ya que su salud ha sufrido una serie de quebrantos, relacionados directamente con la enfermedad de Lyme, la cual padece varios años.Es por eso que su equipo médico le ha indicado que por ahora lo más correcto y prudente es hacer un 'stop' en el camino y darle prioridad a su bienestar.

Vale la pena resaltar que hasta el momento no se tiene conocimiento si el artista también tendrá que cancelar sus conciertos del 13 y 14 de junio, los cuales, si todo sale bien, tendrán lugar en el Madison Square Garden.

"Los quiero mucho, voy a descansar y a ponerme mejor (...) He hecho todo lo posible por mejorar, pero mi enfermedad está empeorando. Me rompe el corazón tener que posponer estos conciertos por órdenes del médico” fue parte de lo que el artista mencionó en el video.

Y como sabemos que seguramente te estarás preguntando qué es la enfermedad de Lyme, te contamos que es una patología que se genera por la mordedura de una garrapata, generando síntomas como erupciones en la piel, fatiga y fiebre, dolor de cabeza; así como problemas en el sistema nervioso y el corazón.

Cabe recordar que el cantante dio a conocer que padecía esta enfermedad cuatro años atrás, en el 2020, cuando dijo: "Mientras que muchas personas no paran de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina... de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado de la enfermedad de Lyme".