La Kalle Washington
Washington
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Justin Bieber canceló varios de sus conciertos por preocupantes quebrantos de salud
Los médicos del artista lo obligaron a tomarse un 'break'
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Noticiero transmitió video porno durante pronóstico del tiempo; confundieron el clima con 'clímax'
En video quedó registrado el caluroso momento que ocurrió en vivo y en directo.
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Zoológico presenció desgarradora escena durante apareamiento de tigres en vía de extinción
El proyecto pretendía procrear a los tigres para conservar la especie.
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11 de septiembre: Estados Unidos rinde homenaje por los 20 años del atentado a las Torres Gemelas
Los veinte años de la terrible tragedia se recuerdan con ceremonias en varios puntos del país, incluida la 'Zona Cero' de la ciudad de Nueva York, en donde se encontraban las Torres Gemelas y murieron alrededor de 3.000 personas.
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Amnistía Internacional pidió a Estados Unidos suspender suministro de armas a Colombia
Según la entidad, porque el gobierno de Iván Duque está utilizando indebidamente armas y equipos de Estados Unidos para cometer violaciones de derechos humanos contra manifestantes.
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En medio de la crisis, Marta Lucía Ramírez viajará a Washington para hablar con la CDH
Aunque la funcionaria lo hará ahora como canciller, cargo que asumió este miércoles por orden del presidente Iván Duque.
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¿Espionaje o extraterrestres? Las raras luces que fueron captadas por ciudadanos en Bogotá
Varios habitantes de la ciudad captaron unas luces azules en el cielo y aseguran que es la primera vez ven algo así. Muchos se cuestionan si se trata de espionaje o son luces provenientes de otro espacio.
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Doble atentado suicida en Irak deja al menos 32 muertos
Un hombre activó su cinturón de explosivos en medio de la plaza, y cuando una multitud se acercó al lugar para socorrer a las víctimas, un segundo kamikaze detonó sus explosivos.
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Los mejores memes de la toma al capitolio en Estados Unidos
Una gran cantidad de simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en la Casa Blanca.
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¿Real o montaje? Difunden supuesta foto de Donald Trump bronceándose desnudo
En redes sociales ha circulado una curiosa fotografía en la que el mandatario estadounidense aparece desnudo.