En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
NOVIA DE CARLOS TOORRES
HIPOPÓTAMOS EN COLOMBIA
NUEVOS GRADOS EN COLEGIOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Washington

Washington

  • US-ENTERTAINMENT-CELEBRITY-BIEBER
    Canadian singer Justin Bieber arrives for YouTube Originals' "Justin Bieber: Seasons" premiere at the Regency Bruin Theatre in Los Angeles on January 27, 2020. (Photo by LISA O'CONNOR / AFP)
    LISA O'CONNOR/AFP
    Farándula

    Justin Bieber canceló varios de sus conciertos por preocupantes quebrantos de salud

    Los médicos del artista lo obligaron a tomarse un 'break'

  • Noticiero
    El canal trabaja en conjunto con la Policía para dar con la captura del responsable.
    Captura: KREM
    Virales

    Noticiero transmitió video porno durante pronóstico del tiempo; confundieron el clima con 'clímax'

    En video quedó registrado el caluroso momento que ocurrió en vivo y en directo.

  • Tigre Sumatra
    Su población salvaje se estima entre 400 y 500 animales.
    JOHN MACDOUGALL/AFP
    Virales

    Zoológico presenció desgarradora escena durante apareamiento de tigres en vía de extinción

    El proyecto pretendía procrear a los tigres para conservar la especie.

  • 11 de septiembre
    Distintos homenajes se han llevado a cabo durante esta jornada para recordar a las víctimas del 11-S.
    Foto EFE
    Noticias

    11 de septiembre: Estados Unidos rinde homenaje por los 20 años del atentado a las Torres Gemelas

    Los veinte años de la terrible tragedia se recuerdan con ceremonias en varios puntos del país, incluida la 'Zona Cero' de la ciudad de Nueva York, en donde se encontraban las Torres Gemelas y murieron alrededor de 3.000 personas.

  • Esmad
    Amnistía Internacional pidió a Estados Unidos suspender suministro de armas a Colombia
    /Foto: AFP- JOAQUIN SARMIENTO
    Noticias

    Amnistía Internacional pidió a Estados Unidos suspender suministro de armas a Colombia

    Según la entidad, porque el gobierno de Iván Duque está utilizando indebidamente armas y equipos de Estados Unidos para cometer violaciones de derechos humanos contra manifestantes.

  • Marta Lucía Ramírez
    Marta Lucía Ramírez viajará a Washington para hablar con la CDH
    /Foto: Instagram martalucia.ramirez
    Noticias

    En medio de la crisis, Marta Lucía Ramírez viajará a Washington para hablar con la CDH

    Aunque la funcionaria lo hará ahora como canciller, cargo que asumió este miércoles por orden del presidente Iván Duque.

  • Captura
    Las raras luces que fueron captadas por ciudadanos en Bogotá
    /Foto: Twitter @MontoyaAlisson_
    Virales

    ¿Espionaje o extraterrestres? Las raras luces que fueron captadas por ciudadanos en Bogotá

    Varios habitantes de la ciudad captaron unas luces azules en el cielo y aseguran que es la primera vez ven algo así. Muchos se cuestionan si se trata de espionaje o son luces provenientes de otro espacio.

  • Muchas personas circulaban por la plaza al momento de la explosión
    Muchas personas circulaban por la plaza al momento de la explosión
    / Foto: Instagram
    Judiciales

    Doble atentado suicida en Irak deja al menos 32 muertos

    Un hombre activó su cinturón de explosivos en medio de la plaza, y cuando una multitud se acercó al lugar para socorrer a las víctimas, un segundo kamikaze detonó sus explosivos.

  • Toma al capitolio de Washington
    Toma al capitolio de Washington
    / Foto: Twitter
    Virales

    Los mejores memes de la toma al capitolio en Estados Unidos

    Una gran cantidad de simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en la Casa Blanca.

  • 23034_Donald Trump supuestamente desnudo // FOTO:Captura Twitter
    ¿Real o montaje? Difunden supuesta foto de Donald Trump bronceándose desnudo
    Donald Trump supuestamente desnudo // FOTO:Captura Twitter
    Virales

    ¿Real o montaje? Difunden supuesta foto de Donald Trump bronceándose desnudo

    En redes sociales ha circulado una curiosa fotografía en la que el mandatario estadounidense aparece desnudo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad