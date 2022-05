Justin Bieber confiesa que su matrimonio fue un error: "Pensaba que lo iba a arreglar todo"

Justin Bieber es uno de los artistas más famosos a nivel mundial gracias a cada una de las canciones que interpreta, con las que se ha sabido ganar el cariño y respeto de sus millones de seguidores.

Justin está de nuevo en boca de muchas personas, debido a una entrevista que brindó a la emisora de Apple Music, en la que reveló algunas intimidades de su relación de hace 5 años con su esposa Hailey Baldwin.

Recordemos que en el año 2018 Bieber y Baldwin se casaron por lo civil en la ciudad de Nueva York, luego, un año más tarde, celebraron la ceremonia por la iglesia en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

Durante la charla con Apple Music, el intérprete de 'As long as you love me', habló de su decisión de ir al altar a sus 24 años, confesando que en gran parte lo hizo por problemas de depresión y ansiedad y pensó que al contraer matrimonio todo se arreglaría en su vida, pero no fue así.

"Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé… Tuve una crisis emocional porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita", aseguro Bieber.

Recordemos que en su adolescencia, Justin fue uno de los artistas más polémicos al protagonizar escándalos de drogas, peleas y más, lo que lo llevaron a estar en prisión.

Al recordar esto, el cantante dijo: "Te das cuenta de que quizás no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes. Te das cuenta de que no es necesariamente así, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida. Y obviamente eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe. Siento que me ha ayudado a no ser tan duro conmigo mismo, a aceptarme y a perdonarme, y a entender que tengo que ir mejorando día a día".

La modelo Hailey Baldwin ha estado al tanto de las palabras de Justin, pues para nadie es un secreto que su matrimonio ha pasado por varios momentos complicados, en los que ella ha tenido que luchar contra la depresión del artista y él le agradece a ella estar siempre presente, ya que Baldwin le ha ayudado en su recuperación mental.