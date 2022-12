KAROL G admira tanto a estas cantantes que tiene TATUADOS sus nombres

La bella cantante de reguetón Karol G dio una rueda de prensa en Miami para anunciar el lanzamiento de un documental sobre su vida y respondió a varias preguntas de los asistentes.

Una persona le preguntó sobre cuáles son las artistas que más admira y la cantante respondió que tiene tatuados sus nombres en su brazo derecho.

Le puede iteresar: Lanzan trailer del documental sobre la vida de Karol G

"Selena Quintanilla es la historia de mi vida, por lo que pasó con su papá, porque también empezó en un género que era liderado solo por hombres, pero que murió en el mejor momento de su carrera. Y de Rihanna yo soy super fan. Yo creo que el día que la conozca se me va a salir el fan interior. Voy a tratar de no pedirle una foto. Ella es tan natural con su carrera, ella ha salido super fit, luego más gordita y ella disfruta ser así, en sus videos se muestra tal como está. Me veo representada en lo que es ella", dijo Karol G.

