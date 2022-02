Karol G debutará como actriz junto a Sofía Vergara

La cantante de reguetón Karol G es una mujer que pocas cosas le dan miedo y siempre busca incursionar en nuevos proyectos que le representan mucho esfuerzo y así poder dar todo de sí.

Así lo reveló hace poco en una entrevista con Jimmy Fallon, en la que contó que en este 2022 llegaría un nuevo reto a su vida que la tenía muy emocionada. En ese momento ella dijo: "Voy a actuar, tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar, tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso".

Hace algunos días, Karol G fue la portada de la revista Vogue México, en la que respondió algunas preguntas más sobre su nuevo proyecto como actriz, y allí aprovechó para contar que actuará junto a la barranquillera Sofía Vergara en la serie de Griselda: "Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente (conciertos, presencia escénica, forma de expresarme). Es un mundo donde todo alimenta todo".

Según lo poco que contó la cantante, en la serie de Netflix ella hará el papel de una joven llamada Carla, la cual será mula de Griselda: "es un gran papel porque hay un desarrollo real del personaje".

Recordemos que para la portada de la revista Vogue México, Karol G decidió posar sin maquillaje muy al natural. Junto a su posteo en la cuenta de Instagram ella se expresó al respecto: "Sentirnos cómodos como realmente somos es algo con lo que batallamos todos los días, por cómo “debemos” lucir, o debemos vernos según el estándar social … En esta ocasión quería que hablaran por mi, mi forma de pensar, el éxito de mi trabajo y de mi música y la seguridad que ha sido tan difícil construir con el pasar de los años… VALORAR QUIENES SOMOS POR ENCIMA DE CÓMO NOS VEMOS".