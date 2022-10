Karol G: Mujer dio a luz en pleno concierto de la cantante

La cantante colombiana de reguetón Karol G sigue visitando muchos lugares del mundo con su gira 'Strip Love' la cual no sólo ha logrado hacer 'sold out' en varias ciudades sino que además ha contado con momentos, que sin duda no se borrarán de la mente ni de la cantante, ni de sus fanáticos que han asistido a sus espectáculos de manera muy activa.

Para la muestra, un botón, está el concierto que la intérprete realizó esta semana en la ciudad de Fresno, California, donde sorpresivamente una mujer dio a luz a su hija. El hecho impactó tanto a los asistentes y a Carolina (nombre real de la cantante) que luego de investigar a que clínica había sido trasladada la mujer, decidió irla a visitar para saber si todo con su primogénita estaba en orden.

Así lo dio a conocer la intérprete de 'El barco' y '200 copas' a través de las historias de su cuenta de Instagram donde cuenta con casi 60 millones de seguidores.

"¡Hey familia! resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno, hubo una mujer que dio a luz en el concierto cuando yo estaba cantando Makinón, fue una locura. Entonces terminé el concierto, averigüe los datos y vine a visitarla al hospital, porque me siento muy emocionada, y estoy en shock". anotó la artista.

En los clips se puede apreciar como Karol acompañada de una enfermera ingresó a la habitación donde la recién nacida se encontraba junto a su madre. Y aunque si bien, la intérprete en ningún momento reveló el rostro de la mujer, si compartió una foto en la que aparece el brazo de su fan con la manilla de ingreso a su concierto.

"Anahí, la bebé, ¡está increíblemente saludable y hermosa! su mamita también y yo sin palabras. Feliz, bendecida y agradecida por las experiencias increíbles que Dios le suma a mi vida.... ¡Aquí estoy! siempre leal a la lealtad de ustedes", puntualizó.

