Karol G sube la temperatura con video en la cama y sin ropa

La paisa Karol G sabe muy bien como hacer emocionar a sus fans por medio de las redes sociales.

La cantante es muy activa en ellas y siempre suele compartir contenidos subidos de tono, además de algunas fotos y videos de su trabajo como artista que lleva el nombre de Colombia muy en alto a nivel internacional.

Hace poco, Karol G compartió en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 53 millones de personas, un video que dejó poco a la imaginación.

Allí se puede ver que la intérprete de 'Bichota' está en una cama, al parecer en horas de la noche, ya que está sin una gota de maquillaje y además no tiene nada de ropa, alistándose para dormir.

Ella se graba en primer plano, algo tapada con las sabanas blancas, pero dejando ver mucha piel, mientras hace miradas sexis frente a la cámara.

La filmación fue rescatada por la cuenta de Instagram llamada Chismefrescodefamosos y miles de internautas han disfrutado del video de la paisa.

Recordemos que la artista ha estado en los principales portales de noticias en los últimos días debido a que salió a la luz su reacción cuando su colega barranquillera Shakira le dijo que no a una colaboración musical.

"La canción se llama Punto G, yo digo ‘Se anda con Shakira, JLO y Karol G’, entonces yo dije voy a llamar a Shakira y si se presta la oportunidad pues llamamos a JLO y hacemos la canción", dijo en su momento la paisa.

"Entonces no me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil… ¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó. No digo que fue ella, yo nunca he dicho se la envié a Shakira y ella no quiere cantar conmigo, no, a su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar mandamos la canción y no se dio".