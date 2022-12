Katerín Peláez se LANZÓ al Concejo de Medellín y así reaccionaron en redes

Katerín Peláez hizo un anuncio en su cuenta de Instagram que dejó a todos boquiabiertos.

La modelo paisa se lanzó al Concejo de Medellín. Con una foto firmando un documento en la Registraduría lo hizo saber.

“Hola soy candidata al Concejo de Medellín, hoy nuevamente quiero darles las gracias a todas aquellas personas que aún sin saber mi campaña quieren votar por mí eso significa que hasta el día de hoy he logrado hacer las cosas de manera correcta y por eso los demás ven en mí un gran potencial para ser parte del concejo de Medellín… Ha sido un tema muy controversial en mis redes yo aquí solo les he comunicado que soy aspirante al Concejo de Medellín todavía no soy concejal, lo que significa que está en tus manos la decisión de que yo si lo sea”, fueron algunas de las palabras de la también empresaria.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos positivos apoyándola por la iniciativa y deseándole lo mejor en esta nueva etapa.

Pero también recibió muchas críticas en las que le reclamaron por no haber visto nada referente a la política en sus redes sociales, aseguraron que solo han visto publicaciones en las que muestra los atributos.

Ante los mensajes negativos, Katerín se anticipó y les escribió: “les recuerdo que una cosa es la decisión del hombre y otra muy diferente la VOLUNTAD DE DIOS. Puede haber miles de personas diciendo NO, pero si ya DIOS dijo SI en tu vida, no hay poder humano que cambie eso”.