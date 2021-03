Katherine Porto reveló que su expareja la golpeó fuertemente

Hace poco en una entrevista con el programa ‘Cómo Amaneció Bogotá’ Katherine Porto dio detalles sobre su oscuro pasado amoroso con un hombre que la golpeaba constantemente.

La reconocida artista afirmó que en ese momento no tuvo la valentía de denunciar el hecho por miedo: “En esa época me dio miedo decir a mí me pasó esto. No se atreve uno a decir que es víctima de abuso o de violencia intrafamiliar, porque nos llenamos de miedo”.

Además, resaltó que su familia le aconsejó que no denunciara la agresión: “tú no puedes decir eso, vas a quedar super mal, te lo tienes que callar, eso es un escándalo”, dijo su familia.

No obstante, mencionó que la peligrosa relación fue de hace años: “Eso fue hace muchos años, en el momento fue muy fuerte, duré una semana en mi cama llorando, lo que pasa es que yo he sido, gracias a Dios, con una fortaleza que dije: ‘no más, esto no lo tolero, esto no lo acepto’, pero muchas mujeres no lo hacen por miedo a quedarse solas…”.