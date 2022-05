La Barbie Colombiana boleteó a Epa Colombia y reveló ‘prueba’ de que tiene biopolímeros en la cola

Las redes sociales para algunas 'influencers' se han convertido en el patio de ropas, donde se sacan los trapitos al sol. La enemistad que se ha presentado por ejemplo entre Epa Colombia y la modelo e influencer trans, quien se hace llamar 'la barbie colombiana', ha generado que muchas infidencias de Daneidy Barrera se ventilen a diestra y siniestra, dejando mucho que pensar de ambas mujeres.

Y ahora por si fuera poco, al 'chismerío' se le suma la cereza que le faltaba al pastel; se trata nada más y nada menos que Yina Calderón quien hace poco a través de la clásica dinámica de la caja de preguntas de Instagram, se refirió a una de las dudas qué más embargan a los seguidores de Epa Colombia: ¿Tiene o no biopolímeros en su cola?

De acuerdo a lo que respondió la dj y empresaria Calderón, todo indicaría que no, pues ella sostiene que Daneidy usa calzones de relleno, tal y como ella lo hacía en su paso por el reconocido reality de actuación, que le sirvió de vitrina para darse a conocer en el país con todos sus comportamientos cargados de irreverencia.

Sin embargo 'la barbie colombiana' al ver dicha historia de Yina, salió a dar su opinión al respecto, y no conforme con ello reveló un audio que dejaría en evidencia que Epa Colombia sí tiene inyectados biopolímeros en su cola, así ella se rehuse a aceptarlo ante sus seguidores,

"Ay, marica es que ese es mi sueño, quitarme los biopolímeros porque eso es horrible, marica. Yo no puedo recostarme contra una pared, contra el puso porque siento horrible, como cemento en mi culo y que me pega contra la pared, uhhh siento un ardor tenaz, amor” dice un fragmento del audio que la modelo trans sacó a la luz, en el que se escucha pefectamente la voz de 'Epa' hablando al respecto.

Si bien, hasta el momento 'Epa' no se ha manifestado ante la situación, ni Yina ha reaccionado al audio que 'la barbie colombiana' compartió con toda su comunidad de Instagram.