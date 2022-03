¡La bomba va a explotar! Anuel AA habría dejado sin casa a su expareja y a su hijo

Hace poco, por medio de las redes sociales se dio a conocer, que al parecer el cantante puertorriqueño Anuel AA habría dejado sin casa a su exmujer, Astrid Cuevas, y a su hijo, menor de edad, Pablo.

Los rumores de esta situación, comenzaron cuando se viralizaron algunas fotos de las hermanas de la mujer, acusando a Anuel AA de dejar sin casa a su hijo y a la mamá.

En algunas imágenes se puede leer que una usuaria de Instagram llamada @Natsh.co, familiar de Astrid Cuevas dice: "@Anuel eres un puer... tú y toda tu familia. No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube, así mismo baja. Puer... los sacaste a la calle. No te preocupes que sola ella no está. Miserable, poco hombre. Todo lo malo lo tienes. Por eso es que vivo agradecida de que mi sobrino se levanta todos los días al lado mío y no al lado tuyo".

Así mismo, continuó hablando al cantante: "No le haces daño a ella, le haces daño a Pablo, Lo más cb es que yo se que la mía saldrá victoriosa. Eso está rayao".

Por otro lado, la expareja de Anuel AA también publicó en sus historias de Instagram un mensaje contundente y al parecer va dirigido al cantante: "El que actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará".

Otra usuaria llamada @peetiie_ escribió unas fuertes palabras culpando a Anuel AA de sí algo le llegara a pasar a su familia: "Y el día que a mí o a mi familia le pase algo, todo caerá sobre ti y no es amenaza, es que sé de lo que eres capaz".

Así mismo, se viralizó en las redes, lo que parece ser un video reciente, en el que se ve a Anuel AA junto a su expareja en la casa y él le da algunos besos, tema que ha causado revuelo, ya que el artista está en una relación con Yailin.

Hasta el momento Anuel AA no se ha pronunciado al respecto, y todo lo contrario, sigue viviendo su vida con total normalidad y hasta le regaló un lujoso carro a su novia Yailin, quien lo mostró con orgullo en sus redes sociales.