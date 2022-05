La echaron de casa por abrir OnlyFans, gana millones y ahora le paga las cuentas a sus papás

Faith Lianne es una joven de tan solo 19 años que decidió incursionar en el mundo de OnlyFans y quien decidió contar su historia al New York Post.

Cuando ella decidió dejar la universidad para comenzar a crear contenidos candente para adultos, sus padres se enojaron mucho y tomaron la drástica decisión de echarla de la casa.

Publicidad

Sobre sus estudios, la joven dijo: "En estos días, ser un graduado de la universidad parece tan sombrío, sin garantías de que obtendrás un trabajo exitoso... No vengo de una familia adinerada y no quería comenzar mi vida con deudas de préstamos estudiantiles".

Por eso, desde ese momento, la modelo comenzó a crear contenidos diarios para sus seguidores, quienes aumentaron rápidamente gracias a las fotos y videos que la joven graba de manera muy sensual.

Publicidad

La hermosa rubia le contó al medio de comunicación lo que se compró con el primer dinero que recibió: "Compré una casa nueva por 800 mil dólares y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton".

Así mismo, Faith Lianne reveló que compra ropa muy seguido: "También, gasto alrededor mil dólares cada 15 días en ropa nueva para fotos de Instagram y OnlyFans; nunca uso lo mismo dos veces".

Publicidad

La joven no se arrepiente de haber tomado esta decisión: "Me encanta que OnlyFans me haya permitido pagar este estilo de vida y el plan es hacer de esta mi principal línea de trabajo durante el mayor tiempo que pueda".

Faith Lianne además contó que sus padres son jubilados y ella les ayuda cada mes a pagar las facturas de los servicios públicos.