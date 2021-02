La fina y astuta respuesta que dio Jessica Cediel a usuaria que la trató de “Prostitu…”

A parte de tener pretendientes y admiradores, Jessica Cediel también tiene críticos y detractores muy fuertes que no miden sus palabras para hablar mal de ella.

Recientemente una usuaria no tuvo pelos en la lengua para tratarla de “prostituta e hijue%#” y Jessica, al ver esto, decidió contestarle de una manera más prudente.

Muchos famosos colombianos están expuestos a recibir comentarios desagradables y esta vez Cediel fue la víctima de dichos mensajes.

La reconocida periodista y expareja de Pipe Bueno expuso a la usuaria y mostró la respuesta que dio luego del ofensivo comentario que surgió tras publicar un sexy video bailando con una camisa blanca.

“Si no le gustó ¿para qué me sigue? ¿Y si ni me conoce porque me trata así?”, comentó Jessica, luego agregó: “¿Que hace aquí? No sé que vacíos tendrás en tu corazón niña. Ojalá puedas ser coherente con tu vida. Uno no pierde el tiempo siguiendo gente que no le gusta”.