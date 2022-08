La Liendra publica foto en calzoncillos y le llueven comentarios por falta de relleno

Dani Duke y La Liendra de nuevo vuelven a estar en el ojo del huracán luego de publicar en los últimos días algunos videos y fotos subidos de tono mostrando su intimidad.

Hace poco, el creador de contenidos decidió compartir en su cuenta personal de Instagram, en la que lo siguen millones de personas en todo el mundo, una fotografía en la que se les vio posando en el baño de su casa, sin embargo, lo que más llamó la atención es que Dani Duke estaba completamente desnuda.

En la imagen se puede ver que la joven posó sentada en el inodoro y con sus manos se tapó sus pechos mientras que con sus pies inclinados se cubrió su 'florecita'. Al lado de Dani estaba La Liendra parado y recostado en el lavamanos usando un bóxer de color negro.

Varios internautas halagaron a la influencer por su espectacular figura, mientras que otros se fijaron en el creador de contenidos y no dudaron en dejar miles de comentario insinuando que le faltaba relleno a su ropa interior.

"Los sancudos de mi baño 😂 sin comer", "Que necesidad de hacer eso, en serio.", "Que pesar! Hasta donde los lleva el desespero de tener fama porque ya q se les acabo!", "Falta de creatividad para hacer contenido 😂", "A ese bóxer le falta relleno delantero y ella me parece muy delgada... No me gusta la foto 🤷‍♀️", "Divina Dani", son algunos de los mensajes en redes sociales.

Recordemos que la pareja también publicó un video hace poco mostrando una pequeña parte mientras se bañaba. También le regalaron a sus seguidores algunas imágenes mostrando cómo pasaban un día domingo de relax.

De esta manera Dani Duke y La Liendra recuerdan en las redes que poco les importa el qué dirán y por ese motivo suben sin censura este tipo de contenidos subidos de tono.

