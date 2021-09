La Liendra reveló si puso fin a su relación con Dani Duke: “encontramos cosas nuevas”

La Liendra explicó a sus seguidores la realidad de lo que sucede en su relación, pues varios han rumorado que la relación llegó a su fin, esto a que ya no se dejan ver juntos en historias, o compartiendo, incluso muchos rumoran que Dani le terminó cuando el influencer perdió su cuenta.

Lo cierto es que, el influencer en la primera parte del video donde busca aclarar las cosas, asegura que su relación terminó luego de decidir darse un espacio en el que encontraron cosas nuevas.

Pero para alivio de muchos fanáticos de esta pareja, todo se trató de una broma pues, quiso presentar a su “nueva novia”, sin embargo, se trataba de la misma Dani Duke.

Con esto, el influencer aclaró las dudas, asegurando que su relación está en el mejor momento, aunque estén distanciados por las ocupaciones de Dani.

“Vamos a tratar de mantener la relación acá para nosotros y así el día de mañana esté desocupado y con ella no la voy a mostrar. Es que mi interés no es mostrar mi relación, sino vivirla. Así que no terminé con mi mona, no está en los planes, estamos súper bien”, explicó La Liendra.