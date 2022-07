La liendra sorprendió a sus seguidores al revelar que su hermana fue prostituta

Mauricio Gómez, más conocido en la esfera digital como 'La liendra', es uno de los creadores de contenido más conocidos y polémicos en el país. Aunque en su cuenta oficial de Instagram cuenta con casi 7 millones de seguidores, vale la pena señalar que una parte de esa cifra esta compuesta por detractores que lo han criticado y señalado por algunos de sus comportamientos.

Es por eso que hace unos días el influencer realizó la dinámica de la caja de preguntas en Instagram, donde le inquirió a todos sus seguidores por qué les caía mal o qué había hecho que tanto les incomodaba. El joven de 22 años, prometió responder al respecto con total sinceridad 'sin pelos en la lengua'.

Entonces un internauta le escribió que porque no estaba de acuerdo con lo que en una ocasión había dicho que la educación no servía. A lo que La Liendra respondió que eso no era lo que él había expresado, sino que “la educación no era la única forma de salir adelante. Usted puede estudiar, estudie, aprenda, edúquese, es lo más importante y lo más valioso que usted puede hacerse a sí mismo".

No obstante, la actual pareja de la influenciadora y empresaria Dani Duke, agregó que no todas las personas tienen el privilegio de educarse y que en muchas ocasiones deben elegir el trabajo sobre el estudio, como le tocó a él, porque tenía que responder por la comida en su casa, y si hubiese estudiado su familia habría tenido que aguantar hambre.

Lo que nadie esperaba es que La Liendra expusiera una infidencia de su hermana, la cual según él tuvo que dedicarse por años a la prostitución para poder salir adelante.

“Mi hermana me levantó a punto de prostitución y hoy en día no sabe leer. Yo cómo le digo que es una bruta, si desde chiquita la pusieron a trabajar, pero, sin embargo, salió adelante y me sacó adelante a mí”. puntualizó el joven quien para muchos figura como un referente de superación y progreso.