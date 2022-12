La Liendra y Dani Duke pelearon al punto de que ella lo bloqueó

La pareja que hacen La Liendra y Dani Duke es una de las más seguidas entre el mundo de los influenciadores no solo por la gran cantidad de seguidores, sino por las noticias y el entorno que rodea a cada uno de los dos creadores de contenido.

Ambos han realizado a lo largo de su relación diferentes dinámicas para que sus seguidores conozcan más de la intimidad de la pareja, actividades que resultan muy atractivas para sus fanáticos, pues los sacan de decenas de dudas que tienen sobre la relación o respecto a la vida privada de cada uno.

Recientemente, La Liendra a través de la famosa ‘Caja de preguntas’ de Instagram, confesó si en algún momento de la relación, la cual lleva más de un año, ha terminado con Duke, además, entregó otros detalles sobre su noviazgo.

A la pregunta en cuestión, La Liendra dejó que su novia contestar antes que él, quien tajantemente dijo que no han terminado y aclaró que lo que sí han tenido son peleas, como todas las parejas.

“Nunca. Hemos tenido discusiones, pero no al límite de terminar. Si nosotros llegáramos a terminar y volver, creo que no sería bueno. Yo he aprendido algo de mis relaciones anteriores y es que si una relación que apenas está empezando y fluyendo, empiezan con eso terminar y volver, allí no hay nada”, complementó La Liendra.

Lo que también reveló la influenciadora fue que han tenido discusiones en las que sí lo ha tenido que bloquear, según contó ella, por ser “coqueto” con algunas mujeres.

“Estaba un poco bravita, porque usted es muy coqueto. Vean ustedes, mujeres, jamás tengan un novio géminis; es bien coqueto”, sentenció.

Asimismo, hace poco Dani Duke le salió al paso a aquellas personas que aseguraron que ella estaba con el creador de contenidos por fama y dinero. Con una respuesta tajante dijo: “¿Por plata? bebé, eso me sobra”.

