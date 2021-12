¡La misma estampa!: Así luce el hijo de Marcelo Dos Santos con Aura Cristina Geithner

Demian Dos Santos Geithner, de 22 años, fruto del matrimonio entre los actores Marcelo Dos Santos con Aura Cristina Geithner, y quien también se inclinó por el mundo de la actuación, sorprende en redes por su apariencia, el joven es la misma estampa de papá.

Pese a que fue la relación amorosa de los actores, en los años 90, fue una de las más famosas en el mundo del entretenimiento, no duró mucho tiempo, por lo que Geithner decidió radicarse en México junto a su hijo, por varios años.

Al cumplir 18 años, Demian decidió regresar a Colombia para vivir con su papá y recuperar el tiempo perdido; fue aquí donde se enamoró de la actuación.

“Iba a entrar a la universidad, pero siempre he sido un tipo de intuiciones, de certezas, y cuando llegó la hora de elegir una carrera no me sentí identificado con ninguna”, contó para una entrevista con la revista Vea.

Además, el joven se ha inclinado también por la inteligencia emocional y el esoterismo, tanto así, que ya tiene su propio consultorio virtual. Así luce Demian Dos Santos Geithner; en redes no lo bajan de "papacito".