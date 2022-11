La reacción de Camilo en el momento que le quitaron su característico bigote

El look del cantante colombiano Camilo Echeverry es de amores y odios, sin embargo no cabe duda que es inconfundible. Su particular bigote se ha convertido en varias ocasiones en tema de conversación, generando debate de si debería mantenerlo o definitivamente quitárselo pues hay quienes consideran que es "horrible".

No obstante todo parece indicar que el intérprete, quien este año se estrenó como papá de una pequeña niña a la que bautizó con el nombre de 'Índigo', se siente muy a gusto con su bigote pues en diferentes entrevistas ha revelado que suele cuidarlo mucho, pues conseguirlo le ha costado tiempo y dedicación. Además el cantante ha indicado que a su esposa Evaluna Montane r le gusta mucho.

Es por eso que muchos ven lejana la posibilidad de que Camilo decida renunciar a su bigote, sin embargo la tecnología ha permitido que el cantautor le muestre a sus seguidores cómo se vería sin él.

El experimento lo llevó a cabo hace un año el reconocido presentador español Pablo Motos, quien acudió a un filtro para ver cómo se vería él y Camilo sin barba. El momento quedó registrado en un video que este compartió en sus redes sociales, del cual lo que más llamó la atención es la reacción del cantante.

"¡Jesucristo! Por Dios, es horroroso, lo tuyo es con dignidad, lo mío es horrible! dijo Camilo al ver su apariencia sin su característico y original bigote.

El video ha sido revivido por los fanáticos del cantante quienes se han encargado de convertirlo en tendencia, generando todo tipo de comentarios y reacciones por parte de los internautas.

"Que lindo sin bigote jaja", "Me gustaba con bigote!!!!!", "Se ve divino, ese mostacho no lo hace ni bonito ni mas mayor, el es joven y hermoso, esa es la realidad que quiere esconder", "Adoré la reacción de @camilo 😂😂😂".

https://www.instagram.com/p/CMLJ_UHCH_O/

